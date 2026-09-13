SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ IRIBARNE, Alberto J. B., q.e.p.d., 2-8-50; 4-9-2026. - Despido con gran dolor a mi admirado y querido compañero Alberto quien, con su compromiso, su coherencia y su generosidad, fue guía y ejemplo. Abrazo a Inés Udarpilleta y a toda su familia. Inés Pérez Suárez.

Avisos fúnebres

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