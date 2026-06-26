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ISOLA, Silvia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ISOLA, Silvia, q.e.p.d. - Mónica, Esteban Goyheneix (as.) hijos y nietos, ante la partida de la querida Silvia, acompañamos con mucho cariño y abrazamos muy fuerte a toda su querida familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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