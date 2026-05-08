SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ IVALDI, Amalia Pierina, 4-5-2026. - La comisión directiva y la secretaría ejecutiva de E.P.E.A. participan con profundo pesar el fallecimiento de Amalia Pierina Ivaldi y acompañan a Pablo Olocco, Angeles Olocco y su familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa