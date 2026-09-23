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JIMÉNEZ, Walter Javier
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ JIMÉNEZ, Walter Javier, q.e.p.d. - Tus amigos del colegio, junto a sus parejas e hijos, te despiden con profundo amor y mucha tristeza y acompañan a tu esposa y a tu hijo en este momento tan doloroso, rogando una oración en tu memoria. Gracias por darnos tu amistad. Nunca te olvidaremos.
Aviso publicado en la edición impresa
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