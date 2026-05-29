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JORDAN, Carlos Enrique
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ JORDAN, Carlos Enrique (Kuly), q.e.p.d. - Carmen G. de Ricaldoni, hijos y nietos acompañamos con mucho cariño a sus hermanos. Abrazamos fuerte a sus hijos Sofía, Delfina, Florencia, Catalina, Gonzalo, Juana y Helena y a su nieta Molly, rezando en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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