SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ JORDAN, Carlos Enrique (Kuly), q.e.p.d. - Carmen G. de Ricaldoni, hijos y nietos acompañamos con mucho cariño a sus hermanos. Abrazamos fuerte a sus hijos Sofía, Delfina, Florencia, Catalina, Gonzalo, Juana y Helena y a su nieta Molly, rezando en su memoria.

Avisos fúnebres

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