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JUDA, Roberto José

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

JUDA, Roberto José, Z.L. - Su hermana Ursula y su cuñado Carlos Leers despiden con mucho dolor y tristeza a Robby y abrazan a Bárbara, a sus hijos Sandra, Adriana, Cynthia, Máximo y sus familias en este difícil momento.

JUDA, Roberto José, Z.L. Susana, Tomás, Martín y Max Pförtner participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido primo y amigo Roby, ocurrido anoche en la intimidad de su hogar, luego de afrontar una larga y compleja enfermedad. Acompañan con cariño a su amada esposa Baby, a sus hijos y nietos en este doloroso momento, atesorando por siempre el recuerdo de su memoria.

JUDA, Roberto José, Z.L. - Andrea y José Chaul, Federico y Noelia Leers, Nicolas Leers despiden con mucho dolor a su tio Robby y acompañan a Bárbara y sus primos en este triste momento.

JUDA, Roberto José, Z.L. Acompañamos con mucho cariño a Bárbara y familia en este momento tan triste. Muky y Mario Sigal.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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