SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ JUDA, Roberto. - Sus amigos Elda y Armando, Mirta y Víctor, Esther y Miguel, Jeanette y Marcelo y Roxana despedimos a Robby con mucha tristeza y abrazamos a Bárbara y familia con nuestro cariño.

✡ JUDA, Roberto. - Freddy y Esther Marchand junto a sus hijos y nietos abrazan a toda la familia Juda con mucho amor.

✡ JUDA, Roberto, Z.L. - Nancy y César Wengrower lamentan profundamente su partida y acompañan a su familia en este doloroso momento.

✡ JUDA, Roberto. - Graciela y Riky y familia acompañan a la familia en este triste momento.

JUDA, Roberto, q.e.p.d. - Nuria Kehayoglu y Jorge Ahumada despiden a Robby con enorme tristeza y abrazan a Bárbara, Maxi y Marcela con todo su amor.

✡ JUDA, Roberto,, Z.L. Rudi y Ana Sagel participan su fallecimiento y acompañan a Baby y familia

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa