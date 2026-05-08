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JULIÁ, Victoria
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ JULIÁ, Victoria, Dra. h.c., q.e.p.d. - Renée y Ariel Sibileau despiden con gran dolor a la querida amiga y destacada investigadora del pensamiento filosófico griego y la cultura de la antigüedad clásica, elevando a Dios una plegaria por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
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