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KAPPELMAYER, Jorge E.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ KAPPELMAYER, Jorge E., 11-2-35 - 12-9-2026. - Su esposa, Martha Norah Domínguez, sus hijos, Mariana y Pancho, Marcela y Ramiro, sus nietos, Milagros y Nacho, Delfina y Rodrigo, Francisco, Amparo y Francisco, Pedro, Marcos, Sara, Carmela y José, y sus bisnietos, Andina y Blas, lo despiden con muchísimo amor, muy agradecidos por su vida y por todo lo compartido. Lo llevarán siempre en el corazón.
Aviso publicado en la edición impresa
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