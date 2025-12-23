1
KASSABCHI, Martha Elena
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† KASSABCHI, Martha Elena, q.e.p.d., falleció el 22-12-2025. - Su cuñado Hugo Dagum y sus hijos Hugo, Diego, María Elena y Mariana participan su fallecimiento con mucho dolor, acompañan a Pablo, María Martha, María Victoria y Julieta y ruegan una oración en su memoria.
LA NACION
