† KASSABCHI, Martha Elena, q.e.p.d., falleció el 22-12-2025. - Su cuñado Hugo Dagum y sus hijos Hugo, Diego, María Elena y Mariana participan su fallecimiento con mucho dolor, acompañan a Pablo, María Martha, María Victoria y Julieta y ruegan una oración en su memoria.

