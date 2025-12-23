1
KELLO, Eduardo (Eddy)
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† KELLO, Eduardo (Eddy), q.e.p.d., falleció en Punta del Este, el 19-12-2025. - Ricardo Gargatagli y Susana Puccinelli junto a sus hijas Mariana y Cecilia participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
