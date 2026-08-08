LA NACION

KELSEY, Francisco

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KELSEY, Francisco. - Sofía y Marcelo de Álzaga acompañan a María e hijos y ruegan una oración para Francisco.

KELSEY, Francisco. - Luis Otero Monsegur y Ricardo Moyano agradecen a Francisco todo su dedicado y eficiente trabajo en el inicio de la cabaña Braford en Corrientes y acompañan a su familia con mucho cariño.

KELSEY, Francisco. - Amalia y Alfredo Camogli despiden a Francisco y abrazan a María e hijos con muchísimo cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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