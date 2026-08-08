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KELSEY, Francisco
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ KELSEY, Francisco. - Sofía y Marcelo de Álzaga acompañan a María e hijos y ruegan una oración para Francisco.
✝ KELSEY, Francisco. - Luis Otero Monsegur y Ricardo Moyano agradecen a Francisco todo su dedicado y eficiente trabajo en el inicio de la cabaña Braford en Corrientes y acompañan a su familia con mucho cariño.
KELSEY, Francisco. - Amalia y Alfredo Camogli despiden a Francisco y abrazan a María e hijos con muchísimo cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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