KENNY DE RHYS-WILLIAMS, Angela
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† KENNY de RHYS-WILLIAMS, Angela, q.e.p.d., falleció en King’s Lynn, Gran Bretaña, el 18-12-2025. - Su ahijada Patsy Connolly de González Godoy y Félix González Godoy participan con pena su fallecimiento.
