SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LACAU, Pedro. - Jaime y Stella Maguire acompañan a Pedrito, hermanas y familias en estos tristes momentos.

✝ LACAU, Pedro. - Los Canosa: Fernando y Ana, Rafa y Ana, María y Horacio, Marcelo y Silvia, Ana y Ale, hijos y nietos acompañan con mucho cariño a los Lacau.

✝ LACAU, Pedro, q.e.p.d. - Hernán Bullrich y Silvina Palenque e hijos despiden a Pedro y acompañan con cariño a sus queridos amigos Bettina, María, Ana, Pedrito y Clarita, hijos y nietos en este triste momento.

✝ LACAU, Pedro, q.e.p.d. - Estancia el Chajá, General Pinto, de los Chañares S.A. acompaña a los Lacau en este momento de dolor con mucho cariño.

✝ LACAU, Pedro A., q.e.p.d. - Oscar Rodriguez Bauza, sus hijos y Estela Ratto despedimos emocionados a Pedro y acompañamos con mucho cariño a sus hijos y nietos. Lo recordaremos como el amigo, consejero y líder que fue en estas tierras linqueñas y por la gran familia que formó con Isabel. Rezaremos por su alma.

Avisos fúnebres

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