Fue una de las mujeres más sexis de los 2000, brilló en la TV, pero se alejó de todo y disfruta su vida de casada con Ellen DeGeneres

Portia de Rossi apareció en una tierna foto en Botsuana junto a su esposa Ellen DeGeneres y rápidamente se volvió una de las postales más celebradas de la pareja mientras realizan una visita por África. Ahora que su vida transcurre lejos de los sets de filmación, la actriz apostó por la conservación de los gorilas y por proyectos ligados al arte. Qué es de su presente y por qué dio un giro en su exitosa carrera al frente de series televisivas como Ally McBeal.

Qué fue de Portia de Rossi, la actriz de Ally Mcbeal que se casó con Ellen DeGeneres (Fuente: Instagram/@portiaderossi)

La actriz y modelo australiana lleva a cabo un proyecto ambicioso junto a DeGeneres con el fin de proteger al ecosistema de los gorilas en Ruanda. Además de sus obligaciones como empresaria, contribuye a la investigación y cuidado de estos animales, pero no siempre fue así. Su rol ambientalista decantó después de un giro de 360 grados y un planteo existencial que se hizo en 2018.

La tierna foto de Portia de Rossi y Ellen DeGeneres en su visita a Botsuana que dio de qué hablar (Fuente: Instagram/@ellendegeneres)

El rumbo de Portia de Rossi fuera de la actuación

En 2018, durante el programa Ellen DeGeneres Show, Portia de Rossi anunció su retiro de la actuación: “Shonda Rhimes me despidió de Scandal. No hubo problema. Llamé a Mitch Hurwitz, creador de Arrested Development, y le dije que si había una quinta temporada, no participaría porque había dejado la actuación. Tuvimos una conversación estupenda, y luego me incluyó en cinco episodios. Ya sabía cómo sería mi carrera como actriz durante los próximos 10 o 20 años, así que decidí dejarlo y emprender un negocio”.

Así, la vida de De Rossi dio un giro exponencial que contó con el apoyo de DeGeneres, con quien se casó en 2008 tras haberse conocido en el mundo del entretenimiento y que le brindó la seguridad para confirmar en público que era lesbiana.

Así Portia de Rossi anunció su retiro de la actuación en el programa Ellen DeGeneres Show (2018)

Según contó en aquella emisión, reflexionó 18 meses antes de tomar la decisión de cambiar el rumbo de su profesión. Entonces, la australiana fundó General Public. Su objetivo fue crear una empresa editorial y de curaduría de arte basada en la tecnología 3D Synograph, que imprime pinturas.

En 2022 le obsequió por el cumpleaños número 60 a DeGeneres un campo de cinco hectáreas en el Dian Fossey Gorilla Fund en Ruanda. Así se expandió el centro de conservación e investigación para los gorilas. En el presente, ese espacio lleva el nombre oficial Ellen DeGeneres Campus of the Dian Fossey Gorilla Fund.

Portia de Rossi junto a Ellen DeGeneres en el ingreso al campo dedicado a la conservación de gorilas en Ruanda (Fuente: Instagram/@ellendegeneres)

En la actualidad, los días de Portia de Rossi transcurren entre California, Inglaterra y las visitas que realiza a África para trabajar en el centro de conservación de gorilas, una de sus pasiones por el cuidado de los animales que persigue desde muy joven.

Portia y Ellen a caballo por los campos de California

Una vida dedicada a la pantalla

La nueva realidad de De Rossi llamó la atención entre quienes la conocían desde hacía años y que sabían el camino que construyó dentro del espectáculo estadounidense siendo extranjera. Pese a que empezó de muy pequeña a mostrar su rostro en publicidades, entendió cuándo fue el momento de reinventarse.

Portia de Rossi en Sirens (Fuente: Captura de pantalla)

Portia de Rossi nació en 1973 como Amanda Lee Rogers en Horsham, Australia; a los 15 años cambiaría legalmente su nombre para darle un impulso a su carrera artística y se inspiró en un personaje de El mercader de Venecia, obra de William Shakespeare.

Portia de Rossi como Nell Porter en Ally Mcbeal (Fuente: © 20th Century Fox Home Entertainment)

Cuando tenía nueve años, su padre murió y, con el propósito de ayudar a su mamá a sostener la casa familiar, empezó a trabajar como modelo de publicidades en papel y en televisión. Rápidamente, la niña ganó fama y en 1994 su papel en la película Sirens le permitió hacerse conocida a nivel mundial. Con su currículum extenso y después de haber abandonado la carrera de leyes en la Universidad de Melbourne, se instaló en Hollywood para desarrollarse plenamente como actriz.

Portia de Rossi en Arrested Development (Fuente: Captura de pantalla - Netflix)

Tras varios rodajes que no llegaron a estrenarse, como Too Something, en 1997 fue parte del elenco de la serie televisiva Ally McBeal hasta su cancelación en 2002. Un año más tarde consiguió un papel como Lindsay Bluth-Funke en la serie Arrested Development. Permaneció en esa franquicia hasta la quinta temporada y ese fue el cierre definitivo en su carrera actoral.

Ellen DeGeneres y su pareja, la actriz Portia de Rossi tras su casamiento Archivo

En cuanto a su vida amorosa, De Rossi llegó a los Estados Unidos en 1995 y en 1996 contrajo matrimonio con el cineasta Mel Metcalfe para así obtener la residencia legal en el país y ocultar su orientación sexual. Tres años más tarde se separaron. En el 2000 se publicaron fotos de la actriz junto a la cantante Francesca Gregorini y, aunque no se confirmó un romance, le sirvió a la australiana para dar a conocer que le gustaban las mujeres. En agosto de 2008 se casó con Ellen DeGeneres, con quien vive hasta la actualidad.