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LACAZETTE, Oscar Alberto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LACAZETTE, Oscar Alberto, TN, veterano de Malvinas, q.e.p.d., falleció el 28-5-2026. - Los compañeros de la promoción 104 y 62 de la Escuela Naval Militar acompañamos a su familia y amigos en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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