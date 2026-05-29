SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LACAZETTE, Oscar Alberto, TN, veterano de Malvinas, q.e.p.d., falleció el 28-5-2026. - Los compañeros de la promoción 104 y 62 de la Escuela Naval Militar acompañamos a su familia y amigos en este triste momento.

Avisos fúnebres

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