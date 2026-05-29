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LACOUR DE PIANO, Cristina
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LACOUR de PIANO, Cristina q.e.p.d. - Miguel A. Lacour y Julia Argerich Mayol participan con dolor y cariño su fallecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
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