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LAGOS, Luisa Josefina,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LAGOS, Luisa Josefina, (Choni) q.e.p.d., falleció en Capital Federal, el 13-5-2026. - El Sr. Eduardo Adolfo Lagos, sus hijos, Eduardo Joaquín y Luisa Inés participan con profundo dolor el deceso de su querida esposa y madre, quien fuera destacada empresaria del directorio del diario La Capital de Rosario. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín de Paz de Pilar.

LAGOS, Luisa Josefina (Choni), q.e.p.d. - Martín Cabrales y familia abrazan con todo cariño a Chacho, Chachin y Luisa en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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