A más de cuatro meses, Bastián sigue internado y su familia junta fondos para costear el tratamiento

Una campaña solidaria volvió a movilizar a quienes siguen desde hace meses por redes sociales la recuperación de Bastián Jerez, el niño de ocho años que resultó gravemente herido tras un choque ocurrido el verano pasado en Pinamar.

Su familia lanzó una rifa para reunir dinero destinado a afrontar el tratamiento que el menor debe realizar mientras permanece internado en el Hospital Italiano de San Justo, en La Matanza. La iniciativa fue difundida por Macarena Collantes, madre de Bastián, a través de su cuenta de Instagram, donde suele compartir imágenes y actualizaciones sobre el estado de salud de su hijo.

“Siempre sosteniendo tu mano”, escribió la madre de Bastián junto a una foto en la que se ven las manos de ambos durante la internación

El accidente ocurrió el 12 de enero en la zona de La Frontera, en Pinamar, un sector donde durante el verano circulan numerosos vehículos recreativos. Según consta en la investigación judicial, el choque se produjo entre un UTV tipo Can-Am y una camioneta Volkswagen Amarok blanca, mientras en el lugar se realizaba un operativo preventivo de seguridad.

Tras el impacto, el niño sufrió heridas de extrema gravedad y quedó inconsciente. Una médica que estaba en la zona comenzó inmediatamente a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de la ambulancia.

El Traslado de Bastián desde el Hospital Materno Infantinl de Mar del Plata hacia La Matanza, el 9 de febrero pasado Mauro V. Rizzi

El niño fue trasladado al Hospital Dr. Pepe Olaechea, de Pinamar, donde ingresó en estado crítico. Debido a la complejidad del cuadro, más tarde fue derivado al sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde permaneció internado cerca de un mes.

Padeció múltiples fracturas de cráneo y permaneció en coma durante parte de la internación. En paralelo, atravesó varias intervenciones quirúrgicas. Con el paso de las semanas, logró despertar y comenzó una nueva etapa enfocada en la recuperación neurológica y motriz.

Las imágenes que muestran cómo quedó el UTV donde viajaba Bastián.

La derivación hacia La Matanza se concretó a través de un vuelo sanitario coordinado por el Sistema Integrado de Emergencias Médicas de la provincia de Buenos Aires junto a los equipos médicos de las instituciones involucradas en la atención del menor. El traslado partió desde el aeropuerto Ástor Piazzolla, en Mar del Plata, y finalizó en el aeródromo de La Matanza, desde donde fue llevado directamente al centro de salud donde permanece actualmente.

Su evolución

El niño está hospitalizado en el centro médico de La Matanza desde febrero pasado. Allí continúa bajo tratamiento y rehabilitación motriz. Mientras, Collantes continúa publicando fotografías y videos sobre la evolución de su hijo.

Una de las historias de Instagram que compartió hoy Collantes

“Basti está un poco mejor, se está recuperando. Estamos intentando resolver algunos asuntos con los médicos respecto a su abdomen y decidiendo si le colocan o no un botón gástrico. Hoy Basti está fuera de peligro, si bien seguimos alertas porque lo que a él le pasó fue muy fuerte. Tenemos fe de que Basti va a quedar sin secuelas y que nos vamos a ir pronto a casa”, expresó Macarena durante una entrevista en América TV, el jueves pasado.

En los últimos días, la mujer también compartió en sus redes publicaciones vinculadas a otra situación que despertó mensajes de apoyo y empatía: el deseo del niño de completar el álbum de figuritas de la selección argentina para el Mundial 2026.

La mano de Bastián sosteniendo dos figuritas de Lionel Messi, imagen que compartió su mamá en redes sociales mientras el niño continúa con su recuperación y busca completar el álbum del Mundial 2026

Las imágenes compartidas por su mamá muestran a Bastián sosteniendo distintas estampitas, incluidas algunas de Lionel Messi, mientras personas de distintas partes del país se ofrecían a enviar las que le faltan.

En una de las historias que había compartido semanas atrás, se escuchaba un audio que el propio Bastián le había enviado desde la playa antes del accidente, publicación que rápidamente se viralizó entre quienes seguían el caso.

A más de cuatro meses del accidente, la familia sigue enfocada en sostener el tratamiento médico y acompañar cada paso de la recuperación de Bastián.

Cada número tiene un valor de $10.000 y quienes participen podrán acceder a distintos premios, entre ellos un costillar, una pava eléctrica, un termo y una freidora de aire. La colaboración puede realizarse mediante transferencia al alias Basti.maca , correspondiente al Banco Provincia.

CREDITO de Tik Tok: @Macarenacollantess

En paralelo a la recuperación del menor, la causa judicial avanzó con imputaciones contra Manuel Molinari, conductor de la Volkswagen Amarok; Noamí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño. Los tres fueron acusados por el delito de lesiones culposas agravadas.