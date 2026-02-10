1
LANUSSE, María Teresa Güemes de
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LANUSSE, María Teresa Güemes de (Marietta). - Querida tía, en tu autopista llegaste al Cielo bien merecido, abrazamos a todos nuestros primos Lanusse Güemes, ya descansa en paz. Andrés y Beatriz Lanusse de Cordero.
✝ LANUSSE, María Teresa Guemes de (Marietta). - Despedimos a nuestra querida Tía Marietta que ya estará con el Señor del Milagro recordando los lindos momentos con ella y acompañamos a nuestros primos hermanos Lanusse Guemes con todo cariño de los Lanusse Bravo.
✝ LANUSSE, María Teresa Güemes de. - Adios inmensa Marieta, gracias por todo tu amor siempre. Margarita Dotras, mis hijos y Juan Larralde
