LANUSSE, María Teresa Güemes de

LANUSSE, María Teresa Güemes de (Marietta). - Querida tía, en tu autopista llegaste al Cielo bien merecido, abrazamos a todos nuestros primos Lanusse Güemes, ya descansa en paz. Andrés y Beatriz Lanusse de Cordero.

LANUSSE, María Teresa Guemes de (Marietta). - Despedimos a nuestra querida Tía Marietta que ya estará con el Señor del Milagro recordando los lindos momentos con ella y acompañamos a nuestros primos hermanos Lanusse Guemes con todo cariño de los Lanusse Bravo.

LANUSSE, María Teresa Güemes de. - Adios inmensa Marieta, gracias por todo tu amor siempre. Margarita Dotras, mis hijos y Juan Larralde

