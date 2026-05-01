Una odontóloga fue condenada por haberle extraído 12 dientes a un niño de cinco años en San Juan

Una odontóloga fue condenada a un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer la profesión luego de extraerle 12 dientes a un niño de cinco años sin el consentimiento de su familia en San Juan. Tras la intervención quirúrgica, que ocurrió en 2017, la víctima sufrió secuelas físicas y psicológicas que afectaron su desarrollo. Esta semana se ratificó la condena que ya había sido definida en marzo del año pasado.

El hecho sucedió cuando el niño se acercó al Hospital Rawson de la provincia junto a sus padres porque presentaba dolor dental y fiebre alta. En ese entonces, el personal médico de la guardia del nosocomio drenó el absceso que tenía el niño y, además, prescribió antibióticos. Sin embargo, no mejoró. En consecuencia, se decidieron a internarlo en el Sanatorio Argentino. Allí lo trataron con antibióticos intravenosos.

Para intentar solucionar el problema que había generado tanto malestar en el niño, sus padres consultaron con una odontóloga, identificada como María Romina Pellice. Fue entonces que la mujer lo atendió. Allí se decidió a quitarle la muela perjudicada en una intervención quirúrgica bajo anestesia general en el Sanatorio CIMYN.

Antes de ingresar, no especificó si el tratamiento era de alta dificultad o la cantidad de dientes que iba a remover. Fue entonces que, sin su consentimiento ni el de sus padres, le quitó 12 dientes. Al finalizar, el niño solo tenía dos muelas superiores definitivas y unos pocos dientes delanteros.

La odontóloga removió 12 dientes sin la autorización de los padres

El niño sufrió grandes daños psicológicos y secuelas físicas que impactaron durante su crecimiento, como tener que usar ortodoncia para controlar el crecimiento descontrolado de sus dientes. Según la pericia judicial, seis de sus piezas dentales presentaban caries, cuatro estaban sanos y dos debían ser extraídos, detalló El Tiempo de San Juan.

En diálogo con Canal 13 de San Juan, Martín Lucero, padre del niño, explicó que su hijo tuvo problemas alimenticios y de su dentadura, además de sufrir bullying. “Estaba ingresando a jardín. Él no podía poner en palabras lo que le había pasado ni explicar por qué le habían sacado los dientes. Sus amiguitos o compañeros se burlaban de él porque no tenía ninguno de sus dientes. Fue muy traumático”, expresó.

“Tuvo que usar aparatos expansores porque, al sacarle todos los dientes podían salir para cualquier lado. Tuvo que ir a psicólogos. Nos generó un cambio de vida total en lo económico y en lo familiar”, detalló. Lucero explicó que su hijo debió cambiar la alimentación porque, ante la incapacidad de masticar, solía desgarrarse por dentro y sufrir períodos largos de constipación o diarrea. “Eso lo afectó en el crecimiento. Tuvimos que ir trabajando con distintas profesionales para poder solventar todo este problema”.

Ante ello, se inició una causa judicial por lesiones culposas. El proceso fue largo e incluso en 2022 se había dictado una resolución, que luego fue anulada por el propio máximo tribunal.

El 19 de marzo de 2025, la jueza Ana Carolina Parra condenó a Pellice a un año de prisión en suspenso y a un año de inhabilitación para ejercer la profesión, reportaron los medios locales.

Este martes la Sala Segunda del máximo tribunal rechazó un recurso de casación que habían presentado los abogados de la odontóloga. La Corte de Justicia de San Juan confirmó la condena contra Pellice por la mala praxis y dejó firme la sentencia dictada en 2025.

Lucero sostuvo que hoy su hijo tiene 13 años y cursa segundo año de la secundaria. “Por suerte sus dientes permanentes lograron salir y hoy es otro niño. La verdad que es un resiliente que ha podido sobrellevar todo esto que para un niño de cinco años es totalmente traumático, ni hablar para la familia”, sumó.

“Lo único que queríamos como familia era que se hiciera justicia. Creo que lo logramos. A lo largo de ocho años pudimos batallar contra todo este sistema. Esto te genera costos, tiempo, sacrificio familiar y desde ese punto hemos logrado lo que queríamos. Nos va a ayudar un poquito a sanar y a poder cerrar este ciclo que fue tremendo, sobre todo para mi hijo”, concluyó.