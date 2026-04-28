SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LARROUDE, Bernardo. - Sus hermanos Stella y Luis Johnny, Adriana e Indalecio, Felipe y Cecilia Pablo despedimos con enorme dolor a nuestro hermano y acompañamos a nuestros sobrinos, con inmenso cariño. Sus restos descansan en el incinerario del Pilar.

✝ LARROUDÉ, Bernardo A. - Querido Vasco, fuiste, como toda tu familia, honesto, comprometido, talentoso. Te despido, con admiración. Acompaño, con afecto, cariño y un abrazo fuerte a tus hijos, Adriana, todos tus hermanos y sobrinos. Diego.

Avisos fúnebres

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