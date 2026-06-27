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Diego Lugano, excapitán de Uruguay, fulminó a Bielsa: “No debió estar nunca en el Mundial”
El exdefensor se expresó con dureza sobre el proceso liderado por el entrenador argentino
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Uruguay se volvió a quedar afuera en fase de grupos al igual que en Qatar 2022 y las fuertes repercusiones no dejan de llegar tanto de propios como de ajenos. Uno de los que reaccionó con mayor dureza fue el histórico excapitán Diego Lugano. Tras la derrota frente a España por 1 a 0, el exdefensor apuntó contra Marcelo Bielsa y cuestionó todo su proceso al frente de la Celeste.
“Los jugadores dejaron todo, pero no tuvieron un entrenador que los guiara por buen camino. Cambios inentendibles, tácticas inentendibles”, comenzó el Lugano, muy enojado.
“Bielsa contaminó el ambiente, nunca entendió dónde estaba y los jugadores nunca entendieron a Bielsa. Un gran error de la asociación uruguaya llegar con un DT que no debió estar nunca en el Mundial, prisioneros de un contrato millonario”, afirmó con severidad Lugano en Telemundo. Bielsa tiene un salario de 4 millones de dólares anuales por dirigir a Uruguay (es el 8° que más cobra a nivel mundial y el 2° en Sudamérica, sólo por detrás de Carlo Ancelotti).
Las palabras de Lugano llegaron apenas horas después de las declaraciones del DT. “Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada”, soltó el entrenador en conferencia de prensa luego de la eliminación del Mundial 2026, lo que para el referente uruguayo fue una gota que rebasó el vaso.
El excapitán siguió su análisis y en la parte final, también expresó su tristeza por el flojo rendimiento del plantel uruguayo y aseguró que los futbolistas fueron los principales perjudicados por el proceso que encabezó el argentino Marcelo Bielsa.
“Me da pena por los muchachos porque no pudieron competir, es un error que espero nunca más cometa Uruguay”, sentenció el histórico defensor, que disputó dos mundiales con la Celeste.
En Sudáfrica 2010 fue el capitán del equipo que logró el cuarto puesto en el torneo, en lo que fue una de las mejores participaciones uruguayas de la era moderna. Se quedó en las puertas de la final luego de perder 2-3 ante Países Bajos.
También estuvo en Brasil 2014, como referente y capitán del conjunto que avanzó a los octavos de final, donde fueron eliminados por Colombia. Aunque en este caso Lugano sólo pudo disputar el primer partido de la fase de grupos frente a Costa Rica, debido a una lesión. En ambos mundiales, Lugano fue dirigido por Oscar Washington Tabárez.
En medio de los cuestionamientos por el rendimiento del equipo y el impacto del proceso de un plantel con grandes figuras en clubes de Europa, el debate sobre el futuro del ciclo de Bielsa parece estar cerrado en Uruguay. Es cuestión de horas.
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