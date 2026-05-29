SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo, q.e.p.d. - Ana y Eduardo Oderigo, hijos y nietos, despiden al querido Guille y acompañan a María Luz y a toda la familia en estos tristes momentos.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo. - Sus primas Maita, Tessa, Ana y Sandra Vilgré La Madrid y familias despiden a Guiller con tristeza y acompañan a Luz, Carmen y familia en este momento.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo V., q.e.p.d. - Su primo Juan Lascano y familia y Silvia Vila Moret despiden al querido Guiller con cariño.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo, q.e.p.d. - Despedimos a nuestro querido amigo. Roberto y Gloria Noailles de Punte.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo. - Sus amigos de Mar del Sur, Sonia Bello y Flia., Juan y Silvia Lissarrague y Flia., Zulema Maza y Flia., Malata Ros Artayeta y Flia., y Monique Noetinger de White y Flia. lo despiden con gran cariño. Lo vamos a extrañar.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo. - Emalice Reynolds de Ponferrada, Mercedes Ponferrada, Santiago Ponferrada y Lucila Fantini y Ringo Ponferrada, Ramiro Ponferrada y Karina Longo, Agustina Caballero y Tomás Iudicissa, Tomás Caballero y Mateo Caballero acompañan con cariño a Matías y Carolina y familia y recordarán con gran afecto a Guillermo.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo. - Con mucho dolor despido a un gran y admirado amigo y acompaño a su familia. Samuel Arbiser.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo, q.e.p.d. - Sus amigos de siempre Chiqui Bras Harriott, Santiago Fernandez Madero, César Guido Lavalle y Diego Rocha lo despiden con tristeza y abrazan a María Luz y familia en estos difíciles momentos.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo, q.e.p.d. - Norma y Ricardo López Murphy despiden con afecto y admiración a su gran amigo y ruegan una oración en su memoria.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo V., q.e.p.d. - Federico G. Domínguez y Teresa Figueroa de Domínguez, hijos y nietos despiden al irremplazable Guille con profundo dolor, acompañando a María Luz, hijas y familia en este triste momento.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo V., q.e.p.d. - La comisión directiva del Club del Progreso participa con profundo pesar el fallecimiento de su ex presidente, socio y amigo. Acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento y lo despiden con sentido dolor, agradeciendo todo lo brindado a la institución.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo V., q.e.p.d. - Tu hermano del corazón Guillermo Sánchez Saravia te despide con inmenso dolor y espero con fe el encuentro definitivo.

Avisos fúnebres

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