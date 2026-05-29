LA NACION

LASCANO QUINTANA, Guillermo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LASCANO QUINTANA, Guillermo, q.e.p.d. - Ana y Eduardo Oderigo, hijos y nietos, despiden al querido Guille y acompañan a María Luz y a toda la familia en estos tristes momentos.

LASCANO QUINTANA, Guillermo. - Sus primas Maita, Tessa, Ana y Sandra Vilgré La Madrid y familias despiden a Guiller con tristeza y acompañan a Luz, Carmen y familia en este momento.

LASCANO QUINTANA, Guillermo V., q.e.p.d. - Su primo Juan Lascano y familia y Silvia Vila Moret despiden al querido Guiller con cariño.

LASCANO QUINTANA, Guillermo, q.e.p.d. - Despedimos a nuestro querido amigo. Roberto y Gloria Noailles de Punte.

LASCANO QUINTANA, Guillermo. - Sus amigos de Mar del Sur, Sonia Bello y Flia., Juan y Silvia Lissarrague y Flia., Zulema Maza y Flia., Malata Ros Artayeta y Flia., y Monique Noetinger de White y Flia. lo despiden con gran cariño. Lo vamos a extrañar.

LASCANO QUINTANA, Guillermo. - Emalice Reynolds de Ponferrada, Mercedes Ponferrada, Santiago Ponferrada y Lucila Fantini y Ringo Ponferrada, Ramiro Ponferrada y Karina Longo, Agustina Caballero y Tomás Iudicissa, Tomás Caballero y Mateo Caballero acompañan con cariño a Matías y Carolina y familia y recordarán con gran afecto a Guillermo.

LASCANO QUINTANA, Guillermo. - Con mucho dolor despido a un gran y admirado amigo y acompaño a su familia. Samuel Arbiser.

LASCANO QUINTANA, Guillermo, q.e.p.d. - Sus amigos de siempre Chiqui Bras Harriott, Santiago Fernandez Madero, César Guido Lavalle y Diego Rocha lo despiden con tristeza y abrazan a María Luz y familia en estos difíciles momentos.

LASCANO QUINTANA, Guillermo, q.e.p.d. - Norma y Ricardo López Murphy despiden con afecto y admiración a su gran amigo y ruegan una oración en su memoria.

LASCANO QUINTANA, Guillermo V., q.e.p.d. - Federico G. Domínguez y Teresa Figueroa de Domínguez, hijos y nietos despiden al irremplazable Guille con profundo dolor, acompañando a María Luz, hijas y familia en este triste momento.

LASCANO QUINTANA, Guillermo V., q.e.p.d. - La comisión directiva del Club del Progreso participa con profundo pesar el fallecimiento de su ex presidente, socio y amigo. Acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento y lo despiden con sentido dolor, agradeciendo todo lo brindado a la institución.

LASCANO QUINTANA, Guillermo V., q.e.p.d. - Tu hermano del corazón Guillermo Sánchez Saravia te despide con inmenso dolor y espero con fe el encuentro definitivo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La nota de The New York Times que profundiza sobre por qué Peter Thiel se instaló en el país
    1

    El multimillonario tecnológico Peter Thiel encuentra un nuevo refugio: Argentina

  2. Keanu Reeves pidió “clemencia” con el director que destinó millones de dólares de Netflix para uso personal
    2

    Keanu Reeves pidió a la Justicia que tenga “clemencia” con el director que destinó millones de dólares de Netflix para uso personal

  3. La Casación podría obligar al tribunal de Hotesur a ponerle fecha de inicio al juicio contra Cristina y Máximo Kirchner
    3

    La Casación podría obligar al tribunal de Hotesur a ponerle fecha de inicio al juicio contra Cristina y Máximo Kirchner

  4. Kicillof intima a Mercado Libre con multas millonarias por prácticas abusivas a los usuarios
    4

    Kicillof intima a Mercado Libre con multas millonarias por prácticas abusivas a los usuarios