SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo Víctor, q.e.p.d. - Guillermo A. C. Ledesma (a.) junto a sus hijos Matías, Martín y Florencia, y sus nietos despiden con tristeza a su querido amigo Guillermo y acompañan con cariño a toda la familia.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo Víctor. - Siempre recordaremos al queridísimo y único Guillermito. Un abrazo muy cálido para toda la familia Lascano Quintana. Los Ros Artayeta.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo Víctor, q.e.p.d. falleció el 27-5-2025. - Los colaboradores de Assist Card, quienes tuvieron el privilegio de compartir junto a él años de trabajo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Agradecen su valiosa y comprometida trayectoria en la institución durante más de 10 años, y acompañan con afecto a su familia en este momento de tanta tristeza.

LASCANO QUINTANA, Guillermo Víctor, q.e.p.d. - El directorio de La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. participa su fallecimiento a quien fuera presidente de esta compañía y posteriormente persona de consejo, acompañando a la familia con afecto en este momento de dolor.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo Víctor, q.e.p.d., falleció el 27-5-2026. - Los socios y personal de Abeledo Gottheil Abogados despedimos con admiración y gratitud al Dr. Guillermo Lascano y acompañamos con cariño a Carolina, Matías, sus demás hijas, yernos y nietos.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo Víctor, q.e.p.d., falleció el 27-5-2026. - Starr Companies y su personal en Argentina participan su fallecimiento, acompañan a Matías y su familia con mucho afecto, y ruegan una oración en su memoria.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo Víctor, q.e.p.d., falleció el 27-5-2026. - Sus íntimos amigos, María Cristina y José María Lladós (as.), Silvia y Carlos María Regúnaga y Manuel Trilnick (a.) ruegan una oración por su eterno descanso.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo Víctor, q.e.p.d. - Barney y Florencia Ledesma Fields (as.) despiden con dolor a Guillermo y abrazan a María Luz, Carmen, Oke, Luz y muy especialmente a su querida amiga Caro, acompañando con afecto a sus familias.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo Víctor, q.e.p.d. - Los copropietarios de Esmeralda 1255 participan con dolor y pena su fallecimiento. Acompañamos a familiares y amigos cercanos en este triste momento, rogando una oración por la elevación de su alma.

Avisos fúnebres

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