SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LEAL de CARIDE, Martha Carolina, q.e.p.d., 30-5-2026. - Su esposo Alberto Julián, sus hijos Carolina y Luis Madero, Julián y Mariela Gagliardi, Martín y Florencia Rodríguez Molto, y Florencia Caride, junto a sus nietos Camila, Sofía y Damián Belardinelli, Pedro y José Madero, Catalina y Mateo Caride, y Mayra Gagliardi y su bisnieto Rufino Belardinelli Madero la despiden con amor, rogando una oración por su memoria.

Avisos fúnebres

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