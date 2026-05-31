El femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier, el único detenido, intentó suicidarse en la cárcel y quedó bajo observación permanente

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo episodio de fuerte impacto. Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por el asesinato de la niña de 14 años, intentó quitarse la vida en la cárcel de Bouwer, en Córdoba.

Según fuentes vinculadas a la causa consultadas por LA NACION, el hombre fue asistido de inmediato por personal penitenciario luego del episodio y recibió atención médica dentro de la unidad carcelaria. Como medida preventiva, está bajo observación psiquiátrica permanente y con controles especiales para evitar que vuelva a atentar contra su integridad física.

Agostina Vega Facebook

Barrelier, de 33 años, está detenido desde la semana pasada y es señalado por los investigadores como el principal sospechoso del crimen que conmocionó a la provincia. El acusado había mantenido una relación sentimental con la madre de la víctima y permanece imputado mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para reconstruir con precisión las circunstancias del hecho.

El presunto intento de suicidio ocurrió en momentos en que la causa atraviesa una etapa clave de la investigación.

Según la reconstrucción que realizan los investigadores, el sospechoso habría trasladado los restos de la víctima en un Ford Ka negro −vehículo que le había pedido prestado a su amante− hasta el descampado donde fueron encontrados. Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad fueron incorporadas a la causa y permitieron orientar los rastrillajes en la zona.

El auto de Barrelier en el ingreso del descampado donde fue hallada Agostina Vega

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Barrelier habría utilizado tres recipientes para trasladar los restos desmembrados: dos conservadoras pequeñas en el asiento trasero y un tercer bulto, más voluminoso y pesado de color blanco, en el asiento del acompañante. Los investigadores sostienen que el recorrido del vehículo y las grabaciones del sistema de monitoreo fueron claves para localizar el lugar donde fueron hallados.

Los primeros restos fueron encontrados en un predio cercano a una zona de chancherías. Posteriormente, con la intervención de perros adiestrados, los equipos de búsqueda localizaron otras partes del cuerpo semienterradas a unos 200 metros del primer hallazgo.

Fue la intervención de una perra de rastreo la que permitió localizar los restos, que se encontraban cerca de una acequia. La identificación fue confirmada por el padre de la menor, Gabriel Vega, quien reconoció las pulseritas, anillos y una marca de nacimiento en un brazo hallado por los peritos. En el momento del hallazgo estaba con el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

La Justicia ahora pone el foco en dos hipótesis principales: una disputa vinculada al consumo de drogas −dado que tanto el acusado como el entorno de la víctima tenían problemas de adicción− y la persistente seducción y manipulación que el hombre de 33 años ejercía sobre la menor de 14. Mientras tanto, la búsqueda continúa para localizar parte de los restos de Agostina que aún no fueron recuperados.

En un cambio abrupto desde aquellas primeras declaraciones defendiendo a su hijo, Viviana, la mamá de Barrelier y que ayer cumplió 61 años, rompió el silencio y fue contundente al referirse al detenido en declaraciones televisivas: “Quiero que me explique por qué lo hizo. Estoy en shock. Me cuesta creer todo. No quiero ni prender la televisión. Yo no creía una cosa así. Hace bastante que no lo veía. Nunca me lo hubiera imaginado”.