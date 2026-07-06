LEGUINECHE, Magdalena

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LEGUINECHE de AMARAL, Magdalena (Malela), c.a.s.r., 5-7-2026. - Sus hijos Ignacio (a.), y Noel, Isabel y Eric, Santiago y Camila; y sus nietos Sophía, Camila, Kathryn, Simon, Mateo y Delfina la despiden con mucho amor y agradecen los años compartidos.

✝ LEGUINECHE de AMARAL, Magdalena (Malela), q.e.p.d., 5-7-2026. - Su hermana Cristina, sus hijos Enrique, Gabriela, Mariano, Pbro. Hernán y Sofía Emiliani, hijos politicos y nietos vamos a extrañar tan lindos momentos compartidos.

✝ LEGUINECHE de AMARAL, Magdalena (Malela), c.a.s.r., 5-7-2026. - María, Justo y Malena, y Octavio y Andrea Lo Prete acompañan a Santi, Cami, Ignacio e Isabel con el cariño de siempre.

Avisos fúnebres

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