LEGUIZAMÓN, María Amalia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEGUIZAMÓN de AURIEMMA, María Amalia, falleció el 20-9-2026. - Su esposo Ricardo Alfredo Auriemma, sus hijos, Facundo, Martín y Estanislao Auriemma, sus nietos, Martiniano, María Clara, Catalina, Felipe, Justo y Manuel Auriemma, su hija política María Luciana Gaggino Laport, María Gloria Castellano y Rosina Gomes de Freitas, participan su fallecimiento con profundo pesar y ruegan una oración por su eterno descanso. Sus restos descansan en el Parque Campanario.

Avisos fúnebres

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