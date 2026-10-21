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LEIBASCHOFF, Valeria,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LEIBASCHOFF, Valeria, q.e.p.d. - Juan y Olga Ballester y sus hijas, Juana, Delfina y Maia acompañan a Francisco y Manuel en este doloroso momento.
LEIBASCHOFF, Valeria. - El personal de La Tajada S.A. expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Valeria, la madre de Manuel y acompaña con afecto a él, a Francisco y a toda su familia en este difícil momento. Les hacen llegar sus más sinceras condolencias y su cariño ante tan dolorosa pérdida.
Aviso publicado en la edición impresa
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