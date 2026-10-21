SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEIBASCHOFF, Valeria, q.e.p.d. - Juan y Olga Ballester y sus hijas, Juana, Delfina y Maia acompañan a Francisco y Manuel en este doloroso momento.

LEIBASCHOFF, Valeria. - El personal de La Tajada S.A. expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Valeria, la madre de Manuel y acompaña con afecto a él, a Francisco y a toda su familia en este difícil momento. Les hacen llegar sus más sinceras condolencias y su cariño ante tan dolorosa pérdida.

Avisos fúnebres

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