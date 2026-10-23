SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEIBASCHOFF, Valeria, 20-10-2026. - Su hijo Manuel, su mamá Gladys, su hermana Verónica, Felipe y su sobrina Julia la despedimos con inmenso dolor. Junto con el papá y la abuela de Manuel, Francisco García del Solar y Luisa Atucha, la recordaremos con su eterna sonrisa. Querida Vale, nos has llenado de amor.

LEIBASCHOFF, Valeria. - Ximena Grandio y sus hijos Hernán e Inés, despedimos con mucha tristeza y cariño a nuestra querida Vale. Acompañamos con todo nuestro amor a su hijo Manuel, a su mamá Gladys, a su hermana Verónica y a su sobrina Julia en este momento tan doloroso. Siempre la recordaremos con mucho cariño.

LEIBASCHOFF, Valeria. - Beatriz Muñiz, Sil, Rafa, Grace y Carlos Falco despedimos con todo nuestro amor a la querida Vale y acompañamos con un gran abrazo a Manuel, Gladys, Vero y Julia.

Avisos fúnebres

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