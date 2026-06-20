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LERCHE, Cristina

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LERCHE de BALESTRA, Cristina. - El Foro del Sector Social, Federación de Asociaciones Civiles y Fundaciones, su comisión directiva, sus miembros de todo el país y sus queridos amigos participan con profundo dolor el fallecimiento de Cristina Balestra. Destacada dirigente social, comprometida con el bien común y el fortalecimiento de la sociedad civil, fue una ciudadana ejemplar y una amiga entrañable. La despiden con inmensa tristeza y acompañan a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

LERCHE de BALESTRA, Cristina, q.e.p.d. - Eduardo Conesa, presidente de la International Law Association, lamenta profundamente el fallecimiento de la secretaria administrativa de la entidad, Sra. Cristina Lerche de Balestra y ruega una oración en su memoria.

LERCHE de BALESTRA, Cristina, q.e.p.d. - Eduardo Conesa y Alicia Perugini se solidarizan con el Dr. Ricardo Balestra y familia en estas penosas circunstancias.

LERCHE de BALESTRA, Cristina, q.e.p.d. - Marcos Roca Antequera lamenta su fallecimiento y acompaña a Ricardo en su dolor.

Avisos fúnebres
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