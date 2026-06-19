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LERCHE, María Cristina

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LERCHE de BALESTRA, María Cristina q.e.p.d. - Su esposo Ricardo, sus hijos Richard y Matt, Jose y Agustín, Bebu y Negro, sus nietos Uma, Sofía, Tomi y Milo participan con profundo dolor el fallecimiento de una mujer excepcional y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en el Jardín de Paz, el viernes 19 de junio, a las 12 horas. LÁZARO COSTA. Tel. 3916-1187.

LERCHE de BALESTRA, María Cristina, q.e.p.d., 18-6-2026. - Acompañamos a Quiquí y familia con profundo dolor en este triste momento y rogamos una oración en su memoria. Zelmira Bolini y Norberto Bacigalupo, Popín, Majo, Pablo, Zelmi, Panchi Balestra y familias.

Avisos fúnebres
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