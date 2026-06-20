LERCHE, Maria Cristina
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LERCHE de BALESTRA, Maria Cristina, q.e.p.d. - Juan Bruchou, Stephanie Ravatt Bruchou e hijos la despiden con tristeza orando por su memoria y acompañan a Ricardo y familia en este doloroso momento.
✝ LERCHE de BALESTRA, María Cristina, falleció el 18-6-2026. - Despedimos con profundo sentimiento a una gran mujer, madre y amiga, maravillosa esposa de Ricardo, y acompañamos con afecto a todos los suyos. Patricia y Carlos Ernesto Ure.
✝ LERCHE de BALESTRA, María Cristina, q.e.p.d. - Ana y Eduardo Bruchou, sus hijos y nietos despiden a Cristina con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
✝ LERCHE de BALESTRA, María Cristina, q.e.p.d. - Marcia y Diego Ibarbia lamentan su fallecimiento y acompañan a Ricardo y Flia. en este momento de dolor. La recordaremos con cariño. Rogamos oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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