LA NACION

LERCHE, Maria Cristina

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LERCHE de BALESTRA, Maria Cristina, q.e.p.d. - Juan Bruchou, Stephanie Ravatt Bruchou e hijos la despiden con tristeza orando por su memoria y acompañan a Ricardo y familia en este doloroso momento.

LERCHE de BALESTRA, María Cristina, falleció el 18-6-2026. - Despedimos con profundo sentimiento a una gran mujer, madre y amiga, maravillosa esposa de Ricardo, y acompañamos con afecto a todos los suyos. Patricia y Carlos Ernesto Ure.

LERCHE de BALESTRA, María Cristina, q.e.p.d. - Ana y Eduardo Bruchou, sus hijos y nietos despiden a Cristina con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

LERCHE de BALESTRA, María Cristina, q.e.p.d. - Marcia y Diego Ibarbia lamentan su fallecimiento y acompañan a Ricardo y Flia. en este momento de dolor. La recordaremos con cariño. Rogamos oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Yanina Latorre reveló lo que la mamá de Messi le respondió a Florencia Peña tras sus disculpas públicas
    1

    Yanina Latorre reveló lo que la mamá de Lionel Messi le respondió a Florencia Peña tras sus disculpas públicas

  2. Resultado de Paraguay vs. Turquía: quién ganó el partido del Mundial 2026
    2

    Resultado de Paraguay vs. Turquía: quién ganó el partido del Mundial 2026

  3. Brasil creó un festín en 45 minutos con Vinicius... y perdió a una figura que puede costarle caro
    3

    Mundial 2026: Brasil goleó a Haití con un primer tiempo implacable, pero aún no alcanza para sentirse candidato

  4. Flor Peña apuntó contra Occhiato y habló sobre el mensaje que recibió de la mamá de Messi
    4

    Florencia Peña apuntó contra Nicolás Occhiato y habló sobre el mensaje que recibió de Celia, la mamá de Messi: “Respiré”