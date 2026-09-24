LERENA, Luis Alberto
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LERENA, Luis Alberto. - Su mujer, Viviana Kello; sus hijos Ángela, Luis Bernardo, Sebastián y Sofía; sus nietos Victoria, Luis Nahuel, Manuel, Mauro y Maite; su yerno Alejandro y su nuera Anne lo despiden con mucho amor. La ceremonia de responso será el viernes 25, a las 11.30 hs., en el Cementerio Parque Memorial, Pilar.
✝ LERENA, Luis Alberto, q.e.p.d. Su hermano José, su cuñada Silvia, sus sobrinos Felipe e Inés y sus sobrinos políticos Belén, Francisco y Martín despiden con profundo dolor a Luis, recordándolo con mucho cariño.
✝ LERENA, Luis Alberto. - María José Lerena de Marrollo, sus hijos Luis Felipe y Claudia, Cecilia y Ana acompañan a su familia con tristeza.
✝ LERENA, Luis Alberto, q.e.p.d. - Gloria González Bernaldo de Quirós, y sus hijos Ángela Lerena y Luis Bernardo Lerena, participan con dolor su fallecimiento e invitan a rezar por su paz.
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