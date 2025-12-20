LA NACION

LERNER, Diego

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Los Christian Brothers, el Instituto de Hermanos Cristianos y el consejo de dirección, junto a la comunidad educativa del Colegio Cardenal Newman, participan con profunda tristeza su fallecimiento, agradeciendo su generosidad. Rogamos por el eterno descanso de su alma y acompañamos a Belén, hijos y familia con nuestras oraciones en estos tristes momentos.

LERNER, Diego, q.e.p.d., falleció el 18-12-2025. - Dolores Urquía y su hijo Matías Manovil (as.) acompañan a Belén, Eugi y toda la familia con mucho amor.

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Alejandro Gravier, Valeria Mazza, sus hijos Balthazar, Tiziano, Benicio y Taina Gravier (as.) acompañan a Belén y familia en este doloroso momento.

LERNER, Diego. - El equipo de Torneos acompaña a su familia en este doloroso momento.

LERNER, Diego. - Querido Diego: te despedimos con profunda tristeza. Dejás un legado importante que perdurará en quienes te conocieron. Acompañamos a Belén y a los chicos con un abrazo grande y muy cálido. Nathalie y Calilo.

LERNER, Diego. - Hugo Sigman, Matías Mosteirin y todo el equipo de K&S Films despiden a Diego con profundo respeto y cariño y acompañan a su familia, amigos y colaboradores en este momento.

LERNER, Diego. - La familia Werthein participa con profundo pesar el fallecimiento de Diego Lerner y acompaña a su esposa e hijos en este doloroso momento.

LERNER, Diego. - El directorio y el personal de Directv y SKY, despiden con profunda tristeza a Diego Lerner y acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor.

LERNER, Diego, q.e.p.d. - El directorio de Swiss Medical participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan triste momento.

LERNER, Diego, q.e.p.d. - La Fundación Universidad de Belgrano, Dr. Avelino Porto, y toda su comunidad despiden con profundo pesar a quien fuera un destacado graduado de esta casa de estudios y ruegan una oración por su eterno descanso.

LERNER, Diego. - Alejandro y Cecilia Bartolomé, junto a sus hijos, Clara y Santiago, Celina, Carmela y Ethan y Ale, acompañan con cariño a Belén, Toto, Elo y Eugenio, recordándolo en momentos compartidos y su generosidad incondicional.

LERNER, Diego. - Juan Vergez y Pat Pearson de Vergez y sus hijos acompañan con amor a Belén, a sus hijos y a su familia, elevando una oración.

LERNER, Diego. - Con profundo dolor despedimos a Diego Lerner, nuestro jefe, guía e inspiración. Su huella vivirá en cada uno de nosotros, quienes tuvimos el honor de trabajar a su lado. Acompañamos a Belén Lerner, sus hijos y seres queridos con todo nuestro cariño. El equipo del Dok.

LERNER, Diego. - Silvia, Enrique y Sergio Rojter, lamentan su fallecimiento.

LERNER, Diego. - Víctor Fabetti, Silvina Rey y sus hijos Victoria, Luciano y Valentín despiden con tristeza a su amigo Diego, acompañando a Belén y sus hijos en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Las familias de Year 10 de la Escuela Escocesa San Andres acompañan a Elo, Belén y familia en este difícil momento.

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Jorge y Debbie Stuart Milne (as.) y familia acompañan a Belén, Tomás, Eloisa y Eugenio en este triste momento, pidiendo una oración en su memoria.

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Todo el equipo de Globant participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña a la familia Lerner en este momento, rogando una oración en su memoria.

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Con profundo dolor y mucha congoja, despedimos a nuestro querido Diego con un simple hasta pronto. Rogamos a D’S, dé consuelo a Belén e hijos y a todos los que seguiremos llevándolo en nuestros corazones. Flory e Israel Sutton.

LERNER, Diego. - El equipo de Cinemark Argentina e Internacional lamenta profundamente el fallecimiento de su estimado Diego Lerner. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración por su eterno descanso.

LERNER, Diego. - Querido Diego, tuvimos la inmensa suerte de cruzarnos en tu camino, tu pasión fue un ejemplo y una inspiración para nosotros. Tu recuerdo nos acompañará siempre y tu ausencia será enorme. Acompañamos en el sentimiento a tu amada familia, Belén, Tobias, Eloísa y Eugenio. Descansa en paz. Nico, María y Sole Núñez.

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Julio Baigorria Bazterrica y familia acompañan a Belén, Elo, Toto y Eugenio en estos momentos de dolor y piden una oración en su memoria.

