LA NACION

LEVATI, Horacio

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEVATI, Horacio, Dr., q.e.p.d. - Teresita Paseyro de Laurence y Eduardo Laurence acompañan a María, Fernanda, Enio y familia y piden una oración en su memoria.

LEVATI, Horacio, q.e.p.d. - Alberto Dell´Acqua despide con tristeza a su querido antiguo amigo y abraza a Silvia y su familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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