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LEVATI, Horacio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LEVATI, Horacio, Dr., q.e.p.d. - Teresita Paseyro de Laurence y Eduardo Laurence acompañan a María, Fernanda, Enio y familia y piden una oración en su memoria.
✝ LEVATI, Horacio, q.e.p.d. - Alberto Dell´Acqua despide con tristeza a su querido antiguo amigo y abraza a Silvia y su familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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