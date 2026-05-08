SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LEVATI, Horacio, Dr., q.e.p.d. - Teresita Paseyro de Laurence y Eduardo Laurence acompañan a María, Fernanda, Enio y familia y piden una oración en su memoria.

✝ LEVATI, Horacio, q.e.p.d. - Alberto Dell´Acqua despide con tristeza a su querido antiguo amigo y abraza a Silvia y su familia.

Avisos fúnebres

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