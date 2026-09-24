LIBERATORE, Joaquín
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LIBERATORE, Joaquín q.e.p.d., 23-9-2026. - Con profunda tristeza, despedimos a Joaquín, a quien recordaremos con cariño, alegría y respeto por la huella que dejó entre nosotros. Desde el equipo de La Nación, hacemos llegar nuestro afecto a su familia y seres queridos, a quienes acompañamos en este doloroso momento.
✝ LIBERATORE, Joaquín q.e.p.d., 23-9-2026. - Con muchísimo dolor despedimos a Joa Liberatore, que nos dejó de manera inesperada. Era un gran compañero y una excelente persona, siempre dispuesto a ayudar con su calidez, su generosidad y esa paz que hacía más llevaderos los días difíciles. Gracias por tanto, Joa. Siempre vas a estar en nuestros corazones. Abrazamos a su familia y pedimos una oración por su eterno descanso.Tus amigos de la Tribu de Suscripciones.
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