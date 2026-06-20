1
LIBERMAN, Berta
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LIBERMAN de KATZ, Berta. - En esta oportunidad con un profundo pesar informamos sobre el lamentable fallecimiento de nuestra querida vecina, la Sra. Berta Liberman de Katz. En nombre de toda la comunidad del consorcio de Scalabrini Ortiz 2835 queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, acompañándolos en su dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Resultado de Paraguay vs. Turquía: quién ganó el partido del Mundial 2026
- 3
Mundial 2026: Brasil goleó a Haití con un primer tiempo implacable, pero aún no alcanza para sentirse candidato
- 4
Florencia Peña apuntó contra Nicolás Occhiato y habló sobre el mensaje que recibió de Celia, la mamá de Messi: “Respiré”