LIBERMAN, Berta

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LIBERMAN de KATZ, Berta. - En esta oportunidad con un profundo pesar informamos sobre el lamentable fallecimiento de nuestra querida vecina, la Sra. Berta Liberman de Katz. En nombre de toda la comunidad del consorcio de Scalabrini Ortiz 2835 queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, acompañándolos en su dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa