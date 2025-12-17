SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LO VISCOVO, María de los Ángeles, q.e.p.d. - La Asociación Católica Irlandesa despide a Maru, docente de nivel inicial del colegio Santa Brígida, y acompaña en su dolor a familiares y amigos.

Avisos fúnebres

