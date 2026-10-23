1
LOMBARDINI, Oscar
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LOMBARDINI, Oscar, q.e.p.d. - José y Beatriz Rey Petit junto a su familia despiden a Oscar con mucho cariño y acompañan a Alejandro, María y hermanos en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Ni gimnasio ni caminata: el ejercicio de fuerza clave que ayuda a conservar la masa muscular
- 3
Lula empata con Flavio Bolsonaro y recupera la aprobación de su gobierno a tres días del balotaje
- 4
Soledad, a corazón abierto: su proyecto en Arequito, la enfermedad de su padre y su reflexión sobre la Argentina