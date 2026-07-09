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LÓPEZ BUENO, Antonio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LÓPEZ BUENO, Antonio, falleció el 6-7-2026. - El Tiro Federal Argentino comunica con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Antonio López Bueno, quien nos honró con 55 años de permanencia como socio. Acompañamos a su familia y amigos ante tan sensible pérdida.
Aviso publicado en la edición impresa
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