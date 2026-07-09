SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LÓPEZ BUENO, Antonio, falleció el 6-7-2026. - El Tiro Federal Argentino comunica con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Antonio López Bueno, quien nos honró con 55 años de permanencia como socio. Acompañamos a su familia y amigos ante tan sensible pérdida.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa