LÓPEZ, Elisa,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LÓPEZ de BULLRICH, Elisa, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor, c.a.s.r. - Su hija Elisa y José Crotto, sus nietos Lizzy y Leandro Zanoni, Verónica y Roberto Durrieu, Catalina y Rafael Zolezzi, Sebastián y Antonela Magliolo, Agustín y Dolores Llorente y sus 16 bisnietos, la despiden con mucho cariño y agradecen su ejemplo de vida.

✝ LÓPEZ de BULLRICH, Elisa, q.e.p.d., falleció el 20-10-2026. - Sus hijos Elisa y José, Carolina y Michel, Angélica y Jorge, Sofía y Marcelo, sus 18 nietos y sus 29 bisnietos la despiden con mucho amor, agradeciendo a Dios por tantos años compartidos.

✝ LÓPEZ de BULLRICH, Elisa, q.e.p.d. - Teresa y Joaquina Testa despiden con tristeza a su querida amiga y acompañan con gran cariño a toda su familia en este triste momento. La extrañaremos.

Avisos fúnebres

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