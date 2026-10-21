Saltar al contenido principal
LA NACION

LÓPEZ, Elisa,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LÓPEZ de BULLRICH, Elisa, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor, c.a.s.r. - Su hija Elisa y José Crotto, sus nietos Lizzy y Leandro Zanoni, Verónica y Roberto Durrieu, Catalina y Rafael Zolezzi, Sebastián y Antonela Magliolo, Agustín y Dolores Llorente y sus 16 bisnietos, la despiden con mucho cariño y agradecen su ejemplo de vida.

LÓPEZ de BULLRICH, Elisa, q.e.p.d., falleció el 20-10-2026. - Sus hijos Elisa y José, Carolina y Michel, Angélica y Jorge, Sofía y Marcelo, sus 18 nietos y sus 29 bisnietos la despiden con mucho amor, agradeciendo a Dios por tantos años compartidos.

LÓPEZ de BULLRICH, Elisa, q.e.p.d. - Teresa y Joaquina Testa despiden con tristeza a su querida amiga y acompañan con gran cariño a toda su familia en este triste momento. La extrañaremos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Grimau, el hombre que padeció tragedias insondables y el galán que ganó prestigio en teatro
    1

    Murió Antonio Grimau, el hombre que desde niño padeció tragedias insondables y el galán popular que ganó prestigio en teatro

  2. "Hoy estamos volando y facturando más con 2200 personas menos”
    2

    Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas: “Hoy estamos volando y facturando más con 2200 personas menos”

  3. El bombazo de Paredes, la corrida de Merentiel y un cabezazo de Di Lollo, los goles para la clasificación de Boca
    3

    VIDEO: los goles de Vasco da Gama vs. Boca, por las semifinales de la Copa Sudamericana

  4. Paredes marcó el gol de su vida, desató la fiesta en el Maracaná y Boca volvió a una final continental
    4

    Boca, a la final de la Copa Sudamericana: recuperó su vieja mística y volvió a escribir una noche eterna en el Maracaná