SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LOUSTEAU, Guillermo, q.e.p.d. - Sandra y Pablo Peralta acompañan a Martín y familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ LOUSTEAU, Guillermo, q.e.p.d. - Mariano Caucino y Bárbara Urdampilleta despiden con mucho dolor a quien fuera un querido y talentoso amigo. Un abrazo para Marta, Martín y María.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa