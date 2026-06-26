SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LOUSTEAU HEGUY, Guillermo. - María Rosa Russo participa su fallecimiento, acompañando a Marta, Martin, Carla, Gaspar, María, Alejandro y Vinchu en estos momentos de tristeza.

✝ LOUSTEAU HEGUY, Guillermo. - Lamentamos mucho la partida de nuestro gran amigo Guillermo. Chicho Basile, Luis Bolomo, Juan Carlos Bonacorsi, Mariano Caucino, Facundo Chidini, Juan Carlos Correa, Laucha Diaz, Gustavo Ferrari, Mariano Gervan, Teresa Gonzalez Fernandez, Raúl Granillo Ocampo, Marita Goñi, Ana Kessler, Santiago Lozano, Emilio Perina, Néstor, Perl y Constanza de Guglielmi, Jorge Pirra, Ricardo Saldaña, Omar Salinas, Alberto Tell y Ricardo Branda.

Avisos fúnebres

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