SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LUCHETTI, M. Teresa, q.e.p.d. - Graciela Rossi Montero de Iribarren participa con mucho dolor el fallecimiento de su amiga y acompaña a Juan Carlos y familia con recuerdos de toda una vida.

Avisos fúnebres

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