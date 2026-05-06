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LUCHETTI, M. Teresa,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LUCHETTI, M. Teresa, q.e.p.d. - Graciela Rossi Montero de Iribarren participa con mucho dolor el fallecimiento de su amiga y acompaña a Juan Carlos y familia con recuerdos de toda una vida.
Aviso publicado en la edición impresa
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