“Sin querer que ganen”: el picante comentario de Liam Gallagher en la previa del partido de Argentina vs. Inglaterra

Liam Gallagher, cantante de la banda británica Oasis, se expresó en su cuenta de X de cara a lo que será el enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina, por las semifinales del Mundial 2026. Dicho encuentro será en la ciudad de Atlanta y comenzará a las 16 (hora argentina).

Gallagher, reconocido futbolero, quien mantuvo un cruce con el cantante de Maná, en la previa al partido que Inglaterra le ganó a México, volvió a exponerse públicamente de cara a este partido que tiene un gran componente emocional para cada uno de los bandos.

La reacción de Liam Gallagher

Todo comenzó cuando un usuario de X, quien creó una cuenta especialmente para reaccionar a cuestiones referidas a Oasis, lanzó un comentario en favor de la escuadra inglesa. “Es duro estar aquí en britpoptwt y no querer que gane Inglaterra“, lanzó.

Este comentario funcionó de disparador para que Gallagher se exprese al respecto, manifestando su favoritismo, sin perder de lado el cariño que tiene por la Argentina, país que visitó en noviembre del año pasado.

Liam Gallagher dio su vaticinio para el partido entre Inglaterra y Argentina Scott A Garfitt - Invision

“Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”, lanzó Liam, dejando en claro que su corazón está con Inglaterra pero que guarda un cariño especial por los hinchas argentinos.

Para llegar a esta instancia decisiva, la Argentina superó, en tiempo suplementario, a Suiza por 3-1. Los tantos de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez le dieron el aventón necesario a la Albiceleste para llegar a una nueva semifinal. Del otro lado, Inglaterra, comenzó perdiendo su encuentro ante Noruega. En el complemento, con una gran actuación de Jude Bellingham, los europeos pasaron al frente y consiguieron el boleto para las semifinales.

Oasis vs. Maná: el fuerte cruce entre los cantantes de las bandas

En la previa del encuentro que Inglaterra venció a México, Liam Gallagher encendió la polémica al asegurar que su país le iba a ganar por 5-0 a una de las naciones anfitrionas.

El picante tuit de Liam que generó la polémica

Todo comenzó con una provocación directa en redes sociales por parte de uno de los integrantes de los Gallagher. “Creo que le ganaremos a México 5 a 0″, lanzó.

Esto generó una rápida reacción del cantante de Maná, Fher Olvera, quien armó un video para contestarle a su colega. "El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra por 5 a 0. A ver... no manches, ubícate güey, ¿5 a 0? Calmate, ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va", dijo el reconocido intérprete.

La respuesta del cantante de Maná a Liam Gallagher

Finalmente, Inglaterra le ganó por 3-2 a México y siguió su camino en la Copa del Mundo, donde, el próximo miércoles, se medirá ante Argentina.