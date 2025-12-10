SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MACIEL de GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia (Mara), q.e.p.d. - Sus primos Ledesma González Alzaga acompañamos a Augusto, Saturnino y familia con enorme pena y despedimos a la querida Mara que siempre será recordada.

MACIEL de GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia (Mara). - Marivi González Alzaga participa con mucha tristeza su fallecimiento.

† MACIEL de GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia (Mara), q.e.p.d., falleció el 8-12-2025. - Juan Carlos Bietti y María Laura de Arizmendi y sus hijos despiden con profundo dolor a la muy querida Mara, un ejemplo de vida y generosidad permanente y acompañan a Augusto, a su hijo Saturnino y Flia. en este triste momento. Ruegan una oración su memoria.

† MACIEL de GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia (Mara), q.e.p.d. - Armando Giordano, Rita González Álzaga de Giordano y sus hijos Armando y Lucía, Andrés y Eugenia, Alejandro y Paula, y sus nietos acompañan a la familia de la querida Mara.

† MACIEL de GONZALEZ ALZAGA, María Alicia (Mara). - Su luz se encendió el día de la inmaculada para iluminar el camino de nuestro viaje. Su memoria será nuestra guía. Grupo My Britisch Experience; Amalia Ledesma, Angelica Briones, Araxi Semerdgian, Bonamico Carlo, Cecilia Bancalari, Christine Murphy, Clara Casares White, Clara White, Claudia Lanusse, Cristina Anchorena, Dora Vilar, Elly Ambouris, Elsita Matarazzo, Eugenia Gonzalez Alzaga, Graciela Guevara, Guillermo Torè, Isabel Aldao, Isabel Conen, Lucrecia Durañona, Marcelo Landò, M. Delia Marcaida, M. Marta Rivero Haedo, M. Rosa Milberg, Mercedes Llavallol, Marta Bonamico, Marta Gomez Alzaga, Melita Arteta, Mercedes Gonzalez Alzaga, Monica Mendez Carreras, Monica Perkins, Silvia Elena Colmegna, Silvia Mayorga, Silvya Deymonnaz, Tola Mihura, Tonny Ambouris y Victoria Anchorena Iandò.

