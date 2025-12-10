SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MACIEL de GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia, q.e.p.d. - Gustavo Chopitea con gran pena despide a la muy querida Mara y abraza con especial cariño a Augusto y Saturnino.

† MACIEL de GONZÁLEZ ALZAGA, María Alicia, q.e.p.d., falleció el 8-12-2025. - Diego Mc Lean y Marcela Estrada participan su fallecimiento, acompañan a Augusto, Saturnino, Catalina, Faustino y Paloma en este triste momento y ruegan una oración por su alma.

† MACIEL de GONZALEZ ALZAGA, María Alicia, q.e.p.d., falleció el 8-12-2025. - Abrazamos a Augusto, Satur, Cata y a todos los queridos Gonzalez Alzaga y despedimos a la inolvidable Mara, una persona excepcional a quien recordaremos siempre. Armandi y Elenita; María, Tate, Barbie, Elenita y Darío.

MACIEL de GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia. - El padre Ariel David Busso y la comunidad de Santa Julia de Pergamino ofrecen al Señor oraciones por ella y los suyos.

