MACIEL DE GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MACIEL de GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia, q.e.p.d. - Gustavo Chopitea con gran pena despide a la muy querida Mara y abraza con especial cariño a Augusto y Saturnino.

MACIEL de GONZÁLEZ ALZAGA, María Alicia, q.e.p.d., falleció el 8-12-2025. - Diego Mc Lean y Marcela Estrada participan su fallecimiento, acompañan a Augusto, Saturnino, Catalina, Faustino y Paloma en este triste momento y ruegan una oración por su alma.

MACIEL de GONZALEZ ALZAGA, María Alicia, q.e.p.d., falleció el 8-12-2025. - Abrazamos a Augusto, Satur, Cata y a todos los queridos Gonzalez Alzaga y despedimos a la inolvidable Mara, una persona excepcional a quien recordaremos siempre. Armandi y Elenita; María, Tate, Barbie, Elenita y Darío.

MACIEL de GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia. - El padre Ariel David Busso y la comunidad de Santa Julia de Pergamino ofrecen al Señor oraciones por ella y los suyos.

