MAGALDI, Pablo

MAGALDI, Pablo, q.e.p.d. - El consorcio de Arroyo 831 participa su fallecimiento.

